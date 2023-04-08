الرباط 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسفازت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو " بالجائزة الكبرى للتراث المغربي في دورتها الأولى، عن فئة المنظمات الدولية، والتي تمنحها جمعية الحماية والنهوض بالتراث المغربي، وذلك تقديرًا لمبادراتها في مجال حفظ وصيانة تراث دول العالم الإسلامي، والتعريف به وتسجيله على قوائم التراث .وقام بتسليم الجائزة وزير الثقافة والشباب والاتصال المغربي مهدي بن سعيد، للمدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك .من جانبه عبر المالك عن اعتزازه بفوز المنظمة بالجائزة الكبرى للتراث المغربي كونها من المملكة المغربية، إحدى أكثر الدول احتفاء بالثقافة واعتناء بالتراث .وأوضح أن الإيسيسكو تستعين بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، للتغلب على التحديات التي تواجه صون التراث الثقافي لدول العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أنها تسعى إلى تسجيل ألف موقع وعنصر من التراث في العالم الإسلامي بنهاية عام 2025 .// انتهى //17:12ت م0055