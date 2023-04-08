عام / الشرطة الباكستانية تعتقل ثمانية من العناصر الإرهابية
السبت 1444/9/17 هـ الموافق 2023/04/08 م واس
إسلام آباد 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس
اعتقلت الشرطة الباكستانية ثمانية أشخاص من العناصر الإرهابية خلال عمليات نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي .
وأفاد الشرطة الباكستانية في بيان اليوم أن عمليات الاعتقال جرت في مدن لاهور وراولبندي وديرة غازي خان، وأن المعتقلين ينتمون إلى "حركة طالبان باكستان" وتنظيم "داعش" الإرهابي .
وأضاف أن الشرطة صادرت من بعض المعتقلين أسلحة ومتفجرات وذخيرة ومواد محظورة، ونقلتهم إلى مراكز أمنية لمواصلة التحقيق معهم .
// انتهى //
17:12ت م
0056