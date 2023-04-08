إسلام آباد 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واساعتقلت الشرطة الباكستانية ثمانية أشخاص من العناصر الإرهابية خلال عمليات نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي .وأفاد الشرطة الباكستانية في بيان اليوم أن عمليات الاعتقال جرت في مدن لاهور وراولبندي وديرة غازي خان، وأن المعتقلين ينتمون إلى "حركة طالبان باكستان" وتنظيم "داعش" الإرهابي .وأضاف أن الشرطة صادرت من بعض المعتقلين أسلحة ومتفجرات وذخيرة ومواد محظورة، ونقلتهم إلى مراكز أمنية لمواصلة التحقيق معهم .// انتهى //17:12ت م0056