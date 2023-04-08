اجتماعي / جمعية الحديبية توزع 45.000 وجبة "إفطار صائم" في المسجد الحرام خلال النصف الأول من رمضان
السبت 1444/9/17 هـ الموافق 2023/04/08 م واس
مكة المكرمة ١٧ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٣م واس
وزعت جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة أكثر من 45.000 وجبة إفطار صائم في المسجد الحرام وساحاته خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك, بإشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة, بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.
وأوضح مدير عام الجمعية منصور الحنيطي أن الجمعية تهدف لتقديم خدماتها للأسر المحتاجة بمكة المكرمة ، مبينا أن الجمعية لديها العديد من المشاريع الإنسانية منها مشروع تفطير الصائمين في المسجد الحرام ، وبرنامج "بسمة يتيم" ، و مشروع "تفريج كربة " , و"سلة الخير" ، و"الحقيبة المدرسية" ، و" سقيا الماء" وبرنامج لترميم المنازل للأسر الأشد حاجة ، إضافة إلى برنامج "ينابيع العطاء" .
// انتهى //
17:13ت م
0057