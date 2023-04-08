مكة المكرمة ١٧ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٣م واسوزعت جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة أكثر من 45.000 وجبة إفطار صائم في المسجد الحرام وساحاته خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك, بإشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة, بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.وأوضح مدير عام الجمعية منصور الحنيطي أن الجمعية تهدف لتقديم خدماتها للأسر المحتاجة بمكة المكرمة ، مبينا أن الجمعية لديها العديد من المشاريع الإنسانية منها مشروع تفطير الصائمين في المسجد الحرام ، وبرنامج "بسمة يتيم" ، و مشروع "تفريج كربة " , و"سلة الخير" ، و"الحقيبة المدرسية" ، و" سقيا الماء" وبرنامج لترميم المنازل للأسر الأشد حاجة ، إضافة إلى برنامج "ينابيع العطاء" .// انتهى //17:13ت م0057