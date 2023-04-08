القدس المحتلة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسوثقت الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني منع قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي لعشرين ألف مريض في قطاع غزة، من استكمال علاجهم في مشافي الضفة الغربية والخارج .وأكدت الهيئة الدولية في بيان ، أن قوات الاحتلال تستمر في منع دخول الأجهزة الطبية اللازمة لتشخيص الأمراض، وكذلك الأدوية العلاجية اللازمة لمرضى السرطان وأمراض القلب والتشوهات الخلقية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تواصل حرمان المرضى من الحركة والتنقل لتلقي الرعاية الصحية المناسبة خارج القطاع، إضافة لمنع مرافقي المرضى من السفر معهم، في الوقت الذي تتواصل فيه سياسة الاعتقال والاستجواب للمرضى ومرافقيهم على الحواجز الإسرائيلية .وأضافت الهيئة أنه خلال العام 2022 رفض أكثر من عشرين ألف طلب قدمها مرضى ومرافقوهم لتلقي العلاج في مستشفيات خارج القطاع .// انتهى //17:35ت م0059