نجران 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسنظم التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران ممثلاً بالكلية التقنية للبنات بمقر الكلية أمس، معرض "عطايا الخير"، بحضور المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور محمد الزهراني، وعميدة الكلية أمريحة آل شيبان .واطّلع " الزهراني" على مكونات المعرض، واستمع لشرح عن أركانه التي جسدت المهارات المتميزة والأفكار المبدعة لمتدربات الكلية، التي تمثل خطوات طموحة نحو سوق العمل لتمكين عمل المرأة وفق رؤية المملكة 2030.وتضمن المعرض مجموعة من الأزياء الأنيقة لجميع الأعمار، وعرض تقنية التزيين والتجميل والمهارات الفنية لصيانة الحاسب الآلي في الركن التقني، كما تضمن أركاناً للكلية التقنية للبنين والمعهد الصناعي الثانوي لنشر الثقافة التدريبية وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية والتقنية والمهنية المجانية لزوار المعرض وخاصة مستفيدي المؤسسات والجمعيات الأهلية بمنطقة نجران، إلى جانب عدد من الأركان للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنطقة.//انتهى//17:50ت م0060