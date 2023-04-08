أبها 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسرعى محافظ سراة عبيدة، مسفر بن حامد الوادعي ، أمس الحفل الذي أقامته جمعية البر الخيرية بمحافظة سراة عبيدة لتكريم 19شاباً ، وتقديم مساعدات مادية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً من مستفيدي الجمعية .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مبارك شايع القحطاني أن برنامج إعانة الزواج يعد من أهم برامج الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية قدمت عدداً من الدورات التدريبية في الجانب الاجتماعي والشرعي والصحي لتأهيل المستفيدين لقيادة الأسرة بنجاح وتجويد الحياة الأسرية وتوعية الشباب المقبلين على الزواج بكيفية حل المشكلات الأسرية .من جهته أكد المحافظ الوادعي أن مبادرة مودة لتيسير الزواج على المقبلين على الزواج من الشباب تعد ضمن فعاليات مبادرة "أجاويد "التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، حاثا رجالَ الأعمال والميسورين وبرامج المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص والبنوك إلى دعم مشاريع وبرامج تيسير الزواج ،وفي ختام الحفل كرم المحافظ الجهات المشاركة والداعمة لمبادرة مودة لتيسير الزواج .//انتهى//17:56ت م0063