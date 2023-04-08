اجتماعي / أمانة الباحة تطلق مهرجان ليالي رمضان
السبت 1444/9/17 هـ الموافق 2023/04/08 م واس
الباحة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 ابريل 2023 م واس
أطلقت أمانة منطقة الباحة مهرجان ليالي رمضان بوسط السوق بمدينة الباحة ،ويستمر طيلة شهر رمضان المبارك .
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن المهرجان يحتوي على حاضنة بلدية بعدد 35 منفذ بيع ( أسر منتجة وأكشاك وبسطات للبيع ) ، ونافورة تفاعلية ، وألعاب أطفال ،ومسابقات وسحوبات ، مشيراً إلى أن الفعاليات تتضمن عرض أصناف من المأكولات الشعبية الرمضانية والملبوسات وغيرها من المعروضات الأخرى.
ويشهد المهرجان إقبالاً من الأهالي في ظل الأجواء الربيعة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام .
// انتهى //
17:57ت م
0064