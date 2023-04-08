الباحة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 ابريل 2023 م واسأطلقت أمانة منطقة الباحة مهرجان ليالي رمضان بوسط السوق بمدينة الباحة ،ويستمر طيلة شهر رمضان المبارك .وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن المهرجان يحتوي على حاضنة بلدية بعدد 35 منفذ بيع ( أسر منتجة وأكشاك وبسطات للبيع ) ، ونافورة تفاعلية ، وألعاب أطفال ،ومسابقات وسحوبات ، مشيراً إلى أن الفعاليات تتضمن عرض أصناف من المأكولات الشعبية الرمضانية والملبوسات وغيرها من المعروضات الأخرى.ويشهد المهرجان إقبالاً من الأهالي في ظل الأجواء الربيعة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام .// انتهى //17:57ت م0064