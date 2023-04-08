القدس المحتلة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح اليوم، في اعتداءات للمستوطنين على نابلس والخليل وبيت لحم بالضفة الغربية.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، أن العشرات من المستوطنين اقتحموا قرية كيسان قرب مدينة لحم، واعتدوا على المزارعين، مما أدى إلى إصابة مزارع بجروح، وقامت قوات الاحتلال باعتقاله بعد إصابته ، مشيرة إلى أن المستوطنيين في جنوب مدينة الخليل ، قاموا بمهاجمة وتحطيم واجهات عدة لمركبات المواطنين الفلسطينيين .وأضافت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل لليوم الثاني على التوالي فرض إغلاقها الشامل على منطقة الأغوار، وقامت بإغلاق عدة طرق بالسواتر الترابية.// انتهى //18:09ت م0066