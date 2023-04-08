ابوجا 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 ابريل 2023م واسخطف مسلحون ما لا يقل عن 80 شخصًا معظم من النساء والأطفال في محافظة زامفارا النيجيرية .وأكد المتحدث باسم شرطة زامفارا محمد شيهو في بيان اليوم، عملية الخطف لكنه لم يحدد عدد المختطفين، مشيرا إلى أن وحدات مشتركة من الشرطة والجيش وحراس أمن من الأهالي يعملون على إنقاذ الضحايا .وأفاد سكان المحافظة أن أحدث عملية خطف وقعت في قرية وانزاماي التابعة لمحافظة زامفارا التي تعد واحدة من أكثر المحافظات تضررا بعمليات الخطف .// انتهى //18:55ت م0069