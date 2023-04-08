الرياض 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسحقق فريق نادي الشباب للتايكوندو، كأس بطولة المملكة لدرجة الأولمبي في نسختها الأولى بعد تحقيه (387) نقطة، والسلام ثانيا بـ (367) وأبها ثالثاً بـ (346) والاتحاد رابعاً بـ (178) في البطولة التي اختتمت أمس بصالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة (156) لاعباً يمثلون (31) نادياً .وحقق الميداليات الذهبية خلال منافسات البطولة (يوسف جار - الاتحاد ، رياض حمدي ومحمد السويق - الشباب ، نذير المشرّف وأحمد الخواهر - السلام ، محمد آل مداوي وسعيد آل شيبان - أبها ، ماجد الماجد - الرياض) .وتوّج اللاعبين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري ونائب الرئيس محمد بن الوبران الذي أشاد بجهود الأندية المشاركة التي عكست اهتمامها بجميع الفئات السنيّة وتماشيها مع خطط الاتحاد فنياً وإدارياً، موجهاً شكره لجميع الأندية المشاركة وللأجهزة الفنية والإدارية ولحكام البطولة ولجان الاتحاد على جهودهم في إبراز الحدث تنظيمياً وفنياً.// انتهى //19:14ت م0071