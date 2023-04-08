بنغازي 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 ابريل 2023م واسأكد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة " 5+5 " وقادة الوحدات العسكرية والأمنية من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية التزامهم الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس.كما أكد المجتمعون في بيان لهم في ختام اجتماعهم بمدينة ببنغازي اليوم بحضور المبعوث الخاص إلى ليبيا عبد الله باثيلي على استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها، حاثين على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة " 5+5 "ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.واتفق المشاركون في الاجتماع على البدء بإجراءات عملية معالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا، وكذلك على تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت.وحدد أعضاء اللجنة موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها.وأفادت بعثة الدعم الدولية في ليبيا ، أن هدف اللقاء هو لتعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية وللمضي قدماً في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الجاري (2023) والقبول بنتائجها من كافة الأطراف.// انتهى //19:29ت م0072