المدينة المنورة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسعملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي هذا العام على التنسيق مع جمعية حفظ الأطعمة للاستفادة من المتبقي من موائد الإفطار وإعادة ترتيبها وتوزيعها على المحتاجين ضمن جهود الوكالة في التنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة ولضمان الاستفادة من المتبقي من موائد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك .وبلغ إجمالي الفائض من الوجبات خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك ٩٨٠ كيلو ، وعدد السفر التي تم تغطيتها ١٣٤٤ سفرة. فيما بلغ عدد المتطوعين المشاركين في الخدمة ٥٥ متطوعًا بإجمالي ١٨١ ساعة تطوع في جميع أنحاء المسجد النبوي.//انتهى//19:31ت م0074