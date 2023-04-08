الرياض 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واستنظم هيئة التراث غدًا لقاءً مفتوحًا يتناول جهود الهيئة في تأهيل مواقع التراث العمراني وفتحها للزوار .ويتضمن اللقاء تعريفًا بأبرز مشاريع الترميم والتأهيل لمواقع التراث الثقافي التي تعمل عليها الهيئة بداية بالتعريف بأبرز المشاريع التي تم إنجازها في مشاريع الترميم وصولًا إلى الخطة السنوية لمشاريع التأهيل والتطوير وتوظيف المواقع التراثية.وسيتطرق اللقاء إلى أبرز المنجزات التي تمت في مشاريع الهيئة، بالإضافة إلى خطة الهيئة في مشاريع الدعم والإنقاذ والدعم العاجل الذي تحتاجه المواقع التراثية للحفاظ عليها ، كما يتضمن عددًا من المحاور من أهمها دور الهيئة في دعم المواطنين في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والمساهمة في رفع الجودة في أعمال الترميم بالإضافة إلى دور الهيئة في الإشراف الفني على المباني التراثية والمحافظة عليها ودراسة حالة كل مبنى.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تعقدها هيئة التراث مع المهتمين والمتخصصين في قطاع التراث الثقافي لإطلاعهم على جهود ومشاريع الهيئة في خدمة وتنمية قطاع التراث وتفعيل الأنظمة المتعلقة به، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، وتعزيز التواصل والتعاون معهم بما يسهم في توحيد وتكثيف الجهود لتطوير القطاع والمحافظة على تراث المملكة.// انتهى //19:34ت م0076