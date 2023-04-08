سكاكا 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسنفذت أمانة منطقة الجوف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة 2410 جولات ميدانية لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة ورفع مستوى الإصحاح البيئي بمدينة سكاكا خلال الربع الأول من العام 2023م.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الحملات تستهدف القضاء على الكلاب الضالة، ومكافحة البعوض والذباب والحشرات الناقلة للأمراض، وتعقيم وتطهير الشوارع والأحياء وحاويات النفايات والمستنقعات وبؤر توالد الحشرات، بمشاركة 9 فرق للمكافحة مزودة بالمعدات وأحدث تجهيزات الرش الآلي للمبيدات، وفرقتين للرصد والاستكشاف، و38 كادرا فنيا، و4 سيارات، مشيرا إلى معالجة وإغلاق 97 بلاغا واردا.//انتهى//19:47ت م0079