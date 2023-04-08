الرياض 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واستنطلق غداً منافسات الجولة الختامية من دوري الطائرة بإقامة أربع مباريات, حيث يلتقي اليرموك والاتحاد على صالة الوزارة بجازان ويقود اللقاء عبدالرحمن الدوسري حكم أول ومنصور القحطاني حكم ثاني وعبدالعزيز شامي مسجلاً, ويستضيف أبها نظيره الابتسام على صالة نادي أبها ويقود اللقاء سعد اليحيوي حكم أول وسعد العلياني حكم ثاني وعبدالله ال دكين مسجلاً, ويلعب النصر والوحدة على صالة نادي النصر ويقود اللقاء عبدالله الوردي حكم أول وأمين الطريفي حكم ثاني وعبدالعزيز الرميحي مسجلاً, وفي أخر المواجهات يحل ضمك ضيفاً على الخليج ويقود اللقاء محمد الهزيم حكم أول وسمير الراجح حكم ثاني وماهر المطوع مسجلاً.وتختتم الجولة بعد غدٍ بلقاء يجمع الفيصلي والأهلي على صالة نادي سدير, ويقود اللقاء سامي أمين حكم أول وخالد الحديثي حكم ثاني وسليمان الفايز مسجلاً.// انتهى //21:13ت م0083