الرياض 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر، فريق الهدى بكأس بطولة المملكة لأندية الدرجة الرابعة للموسم الرياضي 2022-2023.وحصد الهدى اللقب بعد فوزه على نظيره منيف بركلات الترجيح 8-7 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وكان نادي الهدى استهل مشواره في البطولة بالفوز على المخواة بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين في دور الـ 32، قبل أن يتخطى الفاو بالفوز 2-1 و1-0 في دور الـ 16، ليفوز بعد ذلك على السلام بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1، قبل أن يتخطى الغزوة بالفوز 2-0 في نصف النهائي.في المقابل فاز منيف على حراء بنتيجة 3-0 بمجموع المباراتين في دور الـ 16، قبل أن يتخطى الهداية بركلات الترجيح في دور الـ 16، ليتخطى بعد ذلك نظيره الاعتماد بالفوز 4-1 بمجموع المباراتين في ربع النهائي، قبل أن يتخطى الهلالية بركلات الترجيح في نصف النهائي.وكانت أندية الهدى، منيف، الهلالية، الغزوة، السلام، المحمل، المزاحمية، الاعتماد، حقل، الطرف، جبة، الأسياح، الفاو وخيبر صعدت رسميًا إلى الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة للموسم الرياضي المقبل 2023-2024.// انتهى //22:07ت م0091