إسلام آباد 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسلقي جنديان من رجال الأمن الباكستاني مصرعهما إثر تعرض سيارة عسكرية لانفجار لغم أرضي في مقاطعة خيبر شمال غرب باكستان.وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن اللغم زرعته عناصر إرهابية مجهولة على طريق تستخدمه قوات حرس الحدود في مقاطعة خيبر المحاذية للحدود مع أفغانستان، مؤكدةً عزم القوات المسلحة على مواصلة الحرب ضد الإرهاب لتطهير البلاد من آفة الإرهاب.// انتهى //22:15ت م0093