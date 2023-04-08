بيروت 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 90 طناً من السلال الغذائية لأسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المحتمع المستضيف ببلدة عرسال في محافظة البقاع ومحافظة عكار بجمهورية لبنان، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م.ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والتي تقدم من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي للفئات المتضررة في الدول ذات الاحتياج.// انتهى //22:15ت م0094