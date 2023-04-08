تيرانا 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 8 أطنان من السلال الغذائية في محافظة بوكا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 300 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية ألبانيا للعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 2.000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //22:16ت م0096