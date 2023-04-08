جاكرتا 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية إندونيسيا, حيث جرى توزيع 20 طنًا و 847 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مدينة سمارانغ بمقاطعة جاوة، استفاد منها 2024 فرداً بواقع 500 أسرة.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في إندونيسيا الذي يهدف إلى توزيع 6,687 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 33,435 فرداً في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.// انتهى //22:42ت م0101