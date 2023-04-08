مكة المكرمة ١٧ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٣م واسالتقى أكثر من 150 قنصلاً ودبلوماسياً وممثلاً للدول الشقيقة والصديقة على مائدة إفطار الغرفة التجارية بمكة المكرمة، حيث استقبلهم رئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح كامل، ونائبيه وأعضاء المجلس، وممثلون لوزارة الخارجية، وأمين عام غرفة مكة المكرمة ورجال الأعمال.وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق، أن الإفطار السنوي للقناصل وممثلي الدول هي عادة سنوية تتبعها الغرفة بهدف فتح مجالات التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في مكة المكرمة.من جانبه أكد رئيس ومؤسس مجلس الحجاج البريطاني رشيد محمد، أهمية المشاركة في الإفطار السنوي لغرفة مكة المكرمة لجميع الأطراف ذوي العلاقة لما يمثله الملتقى من أهمية روحية في الشهر الفضيل وفي موقع قريب من الحرم المكي الشريف، وفي تجديد العلاقات وتطوير التعاون وتبادل الآراء والأفكار بشكل مباشر بين الحضور.وأشار إلى أن اتفاقية "منافع" التي أعلن عنها مؤخراً بين غرفة مكة المكرمة والمدينة المنورة والغرفة الإسلامية من شأنها تعزيز أداء التجارة والأعمال الإسلامية، وعندما نعمل جميعا كيد واحدة سيكون أداؤنا قوياً وفعالاً من خلال المختصين والعلماء لدينا الذين يمكن أن يبتكروا لنا العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة التي تفيد كل المسلمين في كل أنحاء العالم.// انتهى //22:43ت م0102