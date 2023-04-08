دكا 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 270 كرتوناً من المساعدات الإيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مدينة نتروكونة بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 1800 فرد.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإيوائية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للأسر الأشد احتياجًا في مختلف المناطق المتضررة.// انتهى //22:43ت م0103