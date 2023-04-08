مونروفيا 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات غذائية تشتمل على 29,412 كيسًا من الأرز تزن 735,300 كيلوجراماً لجمهورية ليبيريا وذلك للإسهام في تحسين الأمن الغذائي.قام فريق المركز بتسليم المساعدات لمعالي وزير الخارجية بجمهورية ليبيريا دي ماكسويل ساه كيمايا ممثلًا عن الحكومة الليبيرية، لتوزيعها من قبل الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث على 88,236 مستفيدًا، وذلك في العاصمة مونروفيا، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج محمد بن عبدالله المبارك، ومعالي وزير الداخلية فارني سيرليف، ورئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث هنري ويليامز وممثلون عن وزارات الزراعة والتجارة، ووسائل الإعلام الليبيرية.وثمن معالي وزير الخارجية الليبيري تقديم المملكة لهذه المساعدات الإنسانية المميزة للمحتاجين في بلاده، ناقلًا شكر وتحيات فخامة رئيس جمهورية ليبيريا لقيادة المملكة.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للإسهام في دعم الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.// انتهى //22:57ت م0105