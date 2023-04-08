مكة المكرمة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسوزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مظلات وقائية أثناء هطول الأمطار التي شهدها المسجد الحرام اليوم.وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التطوعية عادل الجهني أن الرئاسة تحرص على تكثيف الأعمال الإنسانية وتوزيع المظلات في المسجد الحرام وتقديم كافة الخدمات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المعتمرين والزوار.// انتهى //23:41ت م0107