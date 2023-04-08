جدة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسشهدت فعاليات "الليالي الرمضانية " للتسوق المقامة حالياً ، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات ، وتستمر حتى ال ٢٠ من شهر رمضان الجاري توافد أكثر من ١٠٠ ألف زائر من أهالي وزوار مدينة جدة.وتحفَل الفعالية بالعديد من البرامج والأمسيات الرمضانية الماتعة في عالم التسوق من تخفيضات وعروض على مجموعة واسعة من المنتجات يقدمها نحو ١٠٠ علامة تجارية وأكثر من ١٠٠ عارض من تجار التجزئة والجملة.وتأتي الفعالية بغية تنشيط الحركة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة في شهر رمضان المبارك بجانب العروض والتحفيضات التي يقدمها العارضون .يُذكر أن المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من ٢:٣٠ ظهراً وحتى ٥:٣٠ مساءً ومن ٩:٣٠مساءً وحتى ٢:٣٠ ليلاً في شهر رمضان المبارك .// انتهى //23:44ت م0108