بشكيك 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسشاركت سفارة المملكة لدى الجمهورية القرغيزية في تكريم الفائزين في ثلاثة أفرع من مسابقة القرآن الكريم، التي أقيمت في العاصمة بشكيك بإشراف الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية قرغيزستان ضمن أنشطة شهر رمضان المبارك، بحضور رئيس مجلس العلماء ومفتي مسلمي قرغيزستان، وعدد من البرلمانيين القرغيز وأعضاء السلك الدبلوماسي.وعبَّر مفتي مسلمي قرغيزستان زاميير راكييف، عن شكره لسفارة المملكة؛ لما وجدته هذه المسابقة من دعم واهتمام، فيما عبر رئيس مجلس العلماء وعدد من المشايخ والبرلمانيين والضيوف عن شكرهم للمملكة لاهتمامها بالقرآن الكريم وتشجيعها على الحفظ والتدبر.من جانبه، قدم سفير خادم الخرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي الجوائز للفائزين، متنمياً لهم التوفيق والنجاح.من جهتهم، عبَّر عدد من المتسابقين عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المسابقة، مؤكدين أنها تسهم في تشجيعهم على حفظ القرآن وتدبره، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قيادة المملكة؛ لما تقدمه من دعم ومساندة لحفظة كتاب الله.// انتهى //23:54ت م0111