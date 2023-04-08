الرياض 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسبلغ فريق الوحدة الإماراتي المرحلة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد أن تجاوز البرج اللبناني بالفوز بهدف دون رد في مباراة الإياب اليوم، سجله اللاعب آلان ماركيز.وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فريق الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها كلٌّ من علاء الدين زهير وماتيوس بيريرا وجواو بيدرو.وينتظر فريق الوحدة في المرحلة التالية، الفائز من مواجهة الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي، لحسم هوية المتأهل إلى المجموعات.// انتهى //23:56ت م0112