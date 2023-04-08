عمّان 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسحذّرت الحكومة الأردنية اليوم، من التبعات الكارثية لاستمرار الاحتلال في خرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل.وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي من أن قيام قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين مجدداً في محاولة لتفريغه من المصلين، تمهيداً لاقتحامات كبيرة للمسجد، سيدفع الأوضاع نحو المزيد من التوتر والعنف الذي سيدفع ثمنه الجميع، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية إزاء هذا التصعيد.// انتهى //23:58ت م0114