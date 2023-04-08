القدس المحتلة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسأصيب ستة فلسطينيين بجروح اليوم، في اعتداءات للمستوطنين على مدن سلفيت ورام الله بالضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن أربعة فلسطينيين أصيبوا بجروح، في اعتداء للمستوطنين على المركبات بمدخل مدينة البيرة بالضفة الغربية.في السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين بجروح، في اعتداء للمستوطنين على قرية دير بلوط بمدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.// انتهى //23:58ت م0115