حجة – صعدة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الازهور بمديرية رازح في محافظة صعدة، حيث جرى خلال المدة من 22 حتى 28 مارس من عام 2023م في محافظة حجة ضخ 8.104.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 666.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 52 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.// انتهى //00:09ت م0001