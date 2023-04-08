عام / رئيس الوزراء الأردني يلتقي مفتي الدِّيار المصريَّة
الأحد 1444/9/18 هـ الموافق 2023/04/09 م واس
عمّان 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس
التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم بمفتي الدِّيار المصريَّة الدكتور شوقي علَّام، الذي يزور الأردن حالياً.
وأكد الجانبان -خلال اللقاء- عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، متباحثين سبل تعزيز التَّعاون الوثيق بين المؤسَّسات الدينيَّة ودور الإفتاء في البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة وقضايا الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة.
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