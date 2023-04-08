الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واستنطلق منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن للمحترفين الأحد بـ 4 لقاءات، حث يستضيفُ فريق أبها الذي يحل في المركز الـ 11 بـ 24 نقطة نظيرَه الباطن متذيل الترتيب بـ 12 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية أبها، وفي اللقاء الثاني يسعى التعاون صاحب الـ 36 نقطة للأنتصار على ضيفه الاتفاق الذي يحل في المركز الثاني عشر بـ 23 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.وفي ثالث المواجهات يسعى النصر صاحب الـ 52 نقطة في وصافة الدوري إلى العودة بالعلامة الكاملة للمحافظة على فارق النقطة في حال فوز الاتحاد أو استعادة الصدارة في حال تعثره حينما يحل ضيفاً على الفيحاء الذي يحل في المرتبة العاشرة بـ 24 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، وفي آخر لقاءات اليوم الأول من الجولة الـ 23، يسعى الاتحاد صاحب الـ 53 نقطة في صدارة الدوري لمواصلة الصدارة حينما يحل ضيفاً على نظيره الوحدة الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.وتستمر منافسات الجولة يوم غدٍ بثلاثة لقاءات، حيث يستقبل فريق ضمك صاحب المرتبة السابعة بـ 28 نقطة نظيره العدالة الذي يحل في المركز الـ 15 بـ 17 نقطة، وذلك على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، وفي الوقت ذاته يحل الفتح الذي يحتل المرتبة السادسة بـ 35 نقطة ضيفاً على الرائد صاحب الـ 26 نقطة في المرتبة التاسعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، فيما يقام اللقاء الأخير في ثاني أيام الجولة بلقاء يجمع صاحب المركز الرابع الهلال بـ 45 نقطة، بنظيره الطائي صاحب المركز الثامن بـ 27 نقطة وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.وتستمر منافسات الجولة يوم الثلاثاء القادم حيث يلعب على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام لقاء يستضيف فيه صاحب المركز الـ 14 الخليج بـ 17 نقطة نظيره الشباب الذي يحل في المرتبة الثالثة بـ 47 نقطة.// انتهى //00:49ت م0006