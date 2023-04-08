جدة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واستلقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اتصالا هاتفياً من وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، بحث خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي السافر على المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك.وجدد الأمين العام التأكيد على أن قضية فلسطين والقدس هي القضية المركزية التي تحظى دائما بصدارة اهتمامات المنظمة وتحركاتها السياسية.كما اطلعه على الجهود التي تقوم بها المنظمة في هذا الخصوص بما في ذلك الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمنظمة في 8 أبريل 2023 والتحركات الجارية مع الأطراف الدولية الفاعلة لحثها على الضغط على اسرائيل، قوة الإحتلال، لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة لا سيما المسجد الأقصى .// انتهى//01:34ت م0009