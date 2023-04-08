أبهـا 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة في مقرات وفروع الجامعة اليوم الأحد، على أن يكون حضور الطلبة عبر "البلاك بورد" ويستمر دوام الموظفين - عن بُعد - حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.كما أعلنت إدارة تعليم بيشة تعليق الدراسة في تعليم بيشة والمحافظات التابعة لها تعليميًّا؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي".// انتهى //01:38ت م0012