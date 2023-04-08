أبهـا 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.// انتهى //01:43ت م0016