مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسجذب معرض "كم كم" ، والمقام في فعالية "فوانيس6" المقام في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة .ويحتوي المعرض على عشرين لوحة بطول 7 أمتار وعرض يصل ألى 3 أمتار معروضة بطريقة تفاعلية، تتضمن بعض الألعاب المكية القديمة مثل "الكُم كُم ، والبربر ، والكيرم والبلوت ، ونط الحبل ، والمدوان" ، كما يتضمن المعرض على لوحات للحارات المكية قديماً ، والتي تحكي الحياة وملامح الحياة الإجتماعي التي كان يعيشها الأهالي، حيث تقدم للزائر نبذه عن الحياة التي كان يعيشها سكان الحارات القديمة، وإستشعاره لحقبة زمنية مضت .// انتهى//01:48ت م0017