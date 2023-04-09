كوناكري 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي حفل اختتام الدورة الـ (41) للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم في جمهورية غينيا، الذي نظمته الأمانة العامة للشؤون الدينية في جمهورية غينيا بدعم من وزارة الشؤون الإسلامية.حضر الحفل رئيس وزراء غينيا الدكتور بيرنارد غومو، وعدد من الوزراء أعضاء الحكومة، إضافة إلى مدير الملحقية الدينية في سفارة المملكة لدى السنغال الشيخ وحيد مجربي ورؤساء مؤسسات الدولة من مدنيين وعسكريين، وممثلي سفارات الدول العربية والإسلامية، والأئمة والدعاة، وممثلي الجمعيات الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم.// انتهى //02:19ت م0019