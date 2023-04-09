المدينة المنورة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسكثفت ‫وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة‬ خدمات التنقل اعمالها خلال شهر رمضان المبارك .وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل برئاسة المسجد النبوي محمد مسعود التميمي أن الإدارة تقدم خدماتها الميدانية على مدار 24 ساعة مسخّرة لذلك أكثر من 60 مراقب مدَرب لخدمة الزوار من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد النبوي، حيث تعمل على خدمة نقل المصلين وزوار المسجد النبوي داخل ساحات المسجد النبوي والساحات الغربية الجديدة عبر 36 عربة چولف كهربائية، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة عربات التنقل أكثر من 270 ألف زائر، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر رمضان.// انتهى //03:00ت م0022