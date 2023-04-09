مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسشاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة شؤون المعارض والمتاحف في المعرض المصاحب لفعالية ما مثلك وطن والمقامة في فندق ميلينيوم مكة النسيم .وأوضح الوكيل المساعد للمعارض والمتاحف سطام المطرفي أن المعرض يهدف إلى تعريف الوفود المشاركة في هذا المعرض بالخدمات التي يقدمها جهاز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال الوكالة العامة لشؤون المعارض والمتاحف ووكالات الرئاسة المشاركة في هذا المعرض.وبين أن مشاركة الرئاسة في المعرض تمثلت على بعض الصور المتعلقة بالكعبة المشرفة وكذلك على ركن خاص للأطفال كما تمت المشاركة بفيلم تعريفي عن كيفية حياكة كسوة الكعبة وعن ماء زمزم المبارك وعن جيل الرؤية.ولفت المطرفي النظر إلى أن مشاركة الرئاسة تمثلت في منسج لكسوة الكعبة المشرفة يتيح للضيوف والزوار المشاركة في عملية النسج والتعرف على الجهود المبذولة في صناعة كسوة الكعبة المشرفة وقد نال هذا المعرض إعجاب الحضور والزوار وتم تقديم الإهداءات عليهم .// انتهى //03:00ت م0023