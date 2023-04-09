جدة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة تعليق الدراسة اليوم الأحد لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران أنه تم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع .// انتهى //03:21ت م0025