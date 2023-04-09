القاهرة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسحقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على نظيره فريق الزمالك بنتيجة (79 - 48).جاء ذلك في المباراة التي أقيمت بينهما السبت على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثانية من الدور نصف نهائي لبطولة الدوري المصري لكرة السلة.ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مجدداً الإثنين المقبل في ثالث جولات هذا الدور، إذ يحتاج الأهلي تحقيق الفوز في المباراة القادمة ليتأهل إلى نهائي البطولة.يذكر أن الأهلي كان قد حسم الجولة الأولى أمام الزمالك بنتيجة (71 - 62).// انتهى //03:22ت م0027