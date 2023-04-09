جدة ها 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسوصل جلالة السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، اليوم إلى جدة، متجها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.وكان في استقبال جلالته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي " الوزير المرافق"، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام عماد بن عبد العزيز المهنا، ومندوب عن المراسم الملكية.//انتهى//05:11ت م0030