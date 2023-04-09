القدس المحتلة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأصيب فلسطينيان بجروح الليلة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لبلدة الخضر، قضاء مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة الخضر، واعتدوا على منازل الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح، كما أصيب مصور صحفي برصاص الاحتلال خلال تغطيته للمواجهات العنيفة التي اندلعت في البلدة، على إثر عملية اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين.وفي السياق ذاته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فتية، خلال اقتحامها لبلدة بيت حنينا في القدس المحتلة، التي تشهد تواجداً مكثفاً لقوات الاحتلال على مداخل المسجد الأقصى المبارك، لعرقلة وصول المصلين إلى باحاته.// انتهى //05:23ت م0031