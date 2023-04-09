عرعر 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسوزّعت جمعية الدعوة والإرشاد بالعويقيلة بالحدود الشمالية 20539 وجبة إفطار للصائمين منذ بداية شهر رمضان ، بمعدل 1369 وجبة يومياً، على 4 مواقع للإفطار.وأوضحت الجمعية أن 70 متطوعاً ومتطوعة يشاركون في تغليف وتوزيع وجبات الصائمين، بهدف إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين.من جانب آخر، سيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعويقيلة خلال الأيام الماضية 20 حافلة مجانية لأداء العمرة تقل 1020 معتمراً ومعتمرة.// انتهى //07:00ت م0039