رفحاء 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسبدأت مظاهر الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك تظهر في أسواق محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية من خلال نشاط حركة محال الخياطة الرجالية التي تشهد هذه الأيام إقبالاً متزايداً من الصغار والكبار لتفصيل ثياب العيد بتصاميم وأقمشة حديثة.وأوضح عدد من أصحاب محلات الخياطة لـ "واس" أن حجم الإقبال يتزايد بالتدريج مع بداية شهر رمضان ويتضاعف في منتصف الشهر إلى درجة التوقف عن أخذ أية طلبات في الثلث الأخير من الشهر، مشيرين إلى أن مبيعات السنة الحالية بالمجمل سجّلت مستويات أفضل من السنوات السابقة، مفيدين أن أسعار الثياب تختلف باختلاف نوع القماش وصناعته، وتتراوح الأسعار بين 150 ريالًا وأعلى للثوب الواحد وتختلف بحسب عمر الزبون وحجمه ونوع القماش وصناعته، فيما يحدد تصميم الثوب ونوعية القماش سعر التفصيل، في حين فضّل الجميع "اللون الأبيض" لأقمشتهم عن دون الألوان الأخرى.وقال العاملون في محلات الخياطة الرجالية إن الطلب على تفصيل الأثواب الرجالية في الأشهر العادية غالباً ما يأخذ الانتظار من خمسة أيام وأقل، ولكن مع قرب رمضان ترتفع فترة الانتظار إلى 10 أيام، وتزداد الفترة مع دخول شهر رمضان.// انتهى //07:30ت م0040