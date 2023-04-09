أبهـا 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واستنظم جامعة بيشة عدداً من البرامج التدريبية ضمن مبادرة " أجاويد " بمشاركة العديد من المدربين المتخصصين في مجال القيادة والتخطيط الاستراتيجي.وتستهدف البرامج التدريبية التي تستمر لمدة يومين، القيادات الإدارية والأكاديمية والتنفيذية ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.وتتناول البرامج التدريبية رؤية منطقة عسير ومتطلبات تنفيذها، ومؤشرات الأداء والمقارنات المرجعية، والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي بالقطاعات، إضافة إلى معايير الجودة والتميز في العمل الإداري.// انتهى //08:50ت م0041