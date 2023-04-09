دكار 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي حفل إفطار رمضاني في دار السكن بالعاصمة دكار، بحضور معالي مستشار رئيس جمهورية السنغال وممثل معالي وزير الإعلام وشخصيات إعلامية ورجال أعمال وشخصيات دينية تمثل مختلف الطوائف في السنغال.كما حضر الحفل عدد من المسؤولين في رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية السنغالية والجمعية الوطنية السنغالية (البرلمان) والجهات الحكومية الأخرى وعدد من ممثلي المنظمات الدولية وممثلي بلدية دكار وأعضاء سفارة المملكة.// انتهى //09:28ت م0043