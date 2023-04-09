الخرطوم 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تفاؤل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس بالوصول والتوقيع على الاتفاق النهائي بين الأطراف السودانية.وأشارت إلى قلق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إزاء الوضع الحالي في السودان، حاثا الأطراف السودانية على العمل معا لتذليل العقبات أمام إصلاح القطاع الأمني وتجنب المزيد من التأخير في توقيع الاتفاق السياسي.ونقلت عن رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم أن البلاد وصلت درجة من الاحتقان يتطلب جلوس كل الأطراف للحوار للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، داعيا إلى الرجوع إلى تقاليد الشعب السوداني الأصيل وإعلاء قيم التسامح.واهتمت بلقاء وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري بمكتبه أمس نظيره السوداني عنان حامد محمد عمر، حيث تم خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون الأمني المشترك بين البلدين.ونشرت صحف السودان تحذير الحكومة الأردنية من التبعات الكارثية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وانتهاكاته لحرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل.// انتهى //09:56ت م0044