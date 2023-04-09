عام / أمانة العاصمة المقدّسة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية
الأحد 1444/9/18 هـ الموافق 2023/04/09 م واس
مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس
باشرت بلدية مدركة التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة ، تنفيذ خططها في التعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي هطلت على رهاط ومدركة أمس ضمن جهودها على مدار الساعة وبشكل مباشر في التعامل ومعالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية ، وتمّ شفط تجمعات المياه وإزالة الأتربة من الطرقات وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق .
وتبث أمانة العاصمة المقدسة رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية تحسباً لحالة الطقس المتوقعة على العاصمة المقدسة ، وحفاظًا على سلامة السكان والزوار من المعتمرين من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار ، حيث تضمنت التنبيهات ضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة ، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة .
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