مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسباشرت بلدية مدركة التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة ، تنفيذ خططها في التعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي هطلت على رهاط ومدركة أمس ضمن جهودها على مدار الساعة وبشكل مباشر في التعامل و‎معالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية ، وتمّ شفط تجمعات المياه وإزالة الأتربة من الطرقات وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق .وتبث أمانة العاصمة المقدسة رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية تحسباً لحالة الطقس المتوقعة على العاصمة المقدسة ، وحفاظًا على سلامة السكان والزوار من المعتمرين من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار ، حيث تضمنت التنبيهات ضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة ، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة .// انتهى //10:51ت م0045