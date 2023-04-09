مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأطلق معهد الحرم المكي الشريف التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، برنامج " مجالس النور " ، وهي مجالس إيمانية تدبرية تُعنى بمدارسة قصص القرآن الكريم ومعرفة مافيها من الحكم والمواعظ، ويقدمها نخبة من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد يومياً بعد صلاة التروايح، وتعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.من جهته أكد مدير المعهد صالح بن دخيل ربه السلمي، أن هذه المجالس لها أثر على الطلاب والطالبات، لما في القرآن الكريم من هيبة على النفوس، لا سيما في شهر رمضان المبارك شهر نزول القرآن الكريم.// انتهى //10:52ت م0046